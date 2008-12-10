Доллар на межбанке опять подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,5150/7,6050 грн., к 11:00 цены выросли до 7,6200/7,6800 грн., а к 12:00 снизились до 7,6150/7,6600 грн., к закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6000/7,6500 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Нацбанк в 17:30 объявил о выходе на рынок с интервенцией по доллару на аукционе с ценой отсечения 7,44 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2630/0,2710 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2670/0,2750 грн. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2680/0,2750 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,8781(-0,1114) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2981/1,2983 долл. США, а к 17:30 выросли до 1,3030/1,3032 долл. США.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7530/9,8760 грн., к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 9,8740/9,9580 грн., а к 12:00 снизились до 9,8455/9,9095 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снова поднялись и достигли уровня 9,9005/9,9715 грн.