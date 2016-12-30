Больше половины читателей УНИАН будут встречать Новый год "традиционно" с оливье перед телевизором – опрос
Читатели УНИАН рассказали, как они будут проводить новогоднюю ночь.
Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.
Так, 57% читателей ответили, что будут встречать Новый год традиционно – с салатом оливье перед телевизором.
8% опрошенных изъявили желание провести новогоднюю ночь возле главной елки своего города, а 6% предпочли празднование в клубе или баре.
Еще 5% ответили, что праздники проведут за границей.
При этом 12% заявили, что вообще не будут праздновать, потому что сейчас не до этого – не те времена.
Еще 10% в принципе не празднуют Новый год.
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В то же время 1% читателей ответили, что новогоднюю ночь они будут вынуждены провести на работе, поэтому ни о каком праздновании речи идти не может.
1% респондентов отметили, что Новый год 2017 они будут встречать на службе в зоне АТО.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Новый год часть наземного транспорта будет работать всю ночь. Также будет продлена работа метрополитена.