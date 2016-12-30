Прокуратура направила в суд обвинение в госизмене в отношении 11 крымских экс-депутатов

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Г.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.С., Шувайникова С.И., которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым». Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрение в государственной измене еще 50 крымским судьям.