ГПУ объявила подозрение в государственной измене еще 50 крымским судьям

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, в ГПУ напомнили о расследовании уголовного производства о совершении судьями Крыма и Севастополя преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). В мае 2015 года на основании собранных доказательств Матиосом было подписано уведомление о подозрении в совершении государственной измены 276 судьям.

В то же время, как заявили в Генпрокуратуре, уже в текущем году, 29 января, «по результатам объемной и кропотливой работы по сбору доказательств», Матиосом подписано уведомление о подозрении еще 50 судьям АР Крым и Севастополя, которые предали народ Украины.

Читайте такжеПрокуратура завершила расследование о госизмене против командира одной из воинских частей Крыма

«Объективная сторона совершенного ими преступления заключается в том, что они, будучи гражданами Украины, занимая должности судей, имея достаточный уровень образования, специальных знаний и жизненного опыта для понимания факта оккупации Российской Федерацией территории АР Крым и г. Севастополя, осознания проведения активной подрывной деятельности против Украины представителями спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, желая помочь в проведении этой подрывной деятельности и сделать свой личный вклад в образование и функционирование в АР Крым и г. Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации, в том числе судебной, с целью становления и укрепления оккупационной власти и недопущения контроля украинской власти на полуострове, в нарушение требований ст. 65 Конституции Украины, которой предусмотрена обязанность граждан Украины по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, нарушая присягу судьи, с начала временной оккупации, примерно с 16.03.2014 до сих пор, используя теоретические знания и практические навыки, полученные в Украине, осуществляют правосудие от имени Российской Федерации по российскому материальному и процессуальному праву как судьи незаконно созданных на временно оккупированной территории Украины судебных органов», - подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Народный мэр" Бердянска проведет за решеткой 13 лет за государственную измену

Работа по сбору доказательств продолжается, добавили в ГПУ.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что основная доказательная база, которая свидетельствует о совершении государственной измены судьями, находится на временно оккупированной территории полуострова Крым (решения, приговоры, постановления судей и другие документы).

«Данное обстоятельство значительно затрудняет расследование», - подчеркнули в Генпрокуратуре и обратились к общественности, предприятиям, учреждениям и организациям с просьбой направлять им «полученные каким-либо образом упомянутые документы».