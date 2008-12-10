В МВД подозревают, что раскаявшиеся проститутки вернутся в профессию

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают роста уровня проституции и торговли людьми в результате экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Михаил АНДРИЕНКО.

«Большинство женщин, которые уже отказались от занятия проституцией, видимо, с наступлением экономического кризиса выйдут на улицу заниматься проституцией. Конечно, это будет проблема для органов внутренних дел, поскольку часть их (женщин) в поисках работы будет вынуждена выезжать за границу, где они могут попасть в сети торговцев людьми», - сказал он.

В то же время М.АНДРИЕНКО заметил, что «увеличивается количество уличной проституции. Это факт, который могу отметить».

Кроме того, М.АНДРИЕНКО сказал: «На данный момент статистика свидетельствует об отсутствии роста преступлений, связанных с торговлей людьми».