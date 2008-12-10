В Минэкономики говорят, что пик спада производства уже позади

Пик спада промышленного производства в Украине уже пройден в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

“Есть ряд тенденций, которые уже позволяют говорить о том, что пик спада нашего производства пройден в конце ноября. Первые признаки этого наблюдаются в металлургии”, – сказал он.

Министр отметил, что в первые дни декабря улучшилась ситуация по реализации в отрасли, а также стабилизировалась ценовая ситуация. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других отраслях экономики.

“Поэтому, когда мы прогнозируем ситуацию на 2009 год, мы отмечаем, что будет некоторое падение темпов роста ВВП”, – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщалось, Минэкономики в 2009 году прогнозирует снижение ВВП на 5%, по сравнению с нынешним годом, инфляцию – 9,5%.