В больнице Мечникова выстроились очереди доноров для сдачи крови для раненых бойцов

В Днепре больница им. Мечникова, куда с Донбасса доставляют украинских бойцов в тяжелейшем состоянии объявила день донора, говорится в сюжете ТСН.

Накануне зимних праздников там необходимо создать запас крови всех групп и всех резус-факторов. Сдать кровь для последующего переливания раненым бойцам приезжают люди со всей области.

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Чтобы принять всех желающих сдать кровь, регистрацию развернули прямо в холле хирургического корпуса. Доноров ждут сразу в нескольких операционных.

Доноры начали приходить в больницу с самого утра и уже сотни людей сдали кровь.

Напомним, главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сегодня заявил, что четверо раненых во время боев на Светлодарской дуге украинских бойцов сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, врач отметил, что почти все бойцы, которые поступают в больницы имеют большую кровопотерю, поэтому им необходимо переливание крови.

"Это наиболее тяжело раненые бойцы, которые имеют множество ранений. Мы переливаем очень много крови, которая на сегодняшний день уже исчисляется тоннами. На одного тяжело раненного бойца, как правило, по количеству приходится 3-5 доноров для того, чтобы восстановить кровопотерю. Мы делаем все, чтобы привлечь молодых людей, всех неравнодушных на донорские дни, чтобы они сдавали кровь. Уже в больнице им. Мечникова перелито 2,2 тонны донорской крови. Мы понимаем, что если война продлится, кровь придется переливать. Мы всегда готовим запасы", - сказал врач.