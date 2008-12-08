У Тимошенко решили все-таки продать Укртелеком

Кабинет министров Украины включил в список предприятий, чьи акции подлежат продаже в 2009 году, 67,79% пакет акций ОАО «Укртелеком».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Как отмечается в распоряжении, номинальная стоимость 67,79% пакета «Укртелекома» составляет 3 млрд. 173,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда государственного имущества в управление Министерства транспорта и связи.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

За три квартала 2008 года ОАО "Укртелеком" получило доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 5,789 млрд. грн., что на 3,2% или 192,69 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль – 267 млн. грн.