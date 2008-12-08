В Украине выравнивается наличный рынок валюты

Национальный банк Украины констатирует, что в течение последних дней наблюдается выравнивание наличного валютного рынка, которое сопровождается существенным ростом предложения валюты населением. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении НБУ.

Сообщается, что 3 декабря впервые за последний месяц физические лица продали больше наличной валюты, чем приобрели ее в банковских учреждениях. Согласно оперативным данным отмеченное превышение составило 15,6 млн. дол. (в эквиваленте). При этом продажа населением наличного доллара впервые за последние два месяца превысила на 13,5 млн. дол. объемы его покупки.

«На этом фоне 4 декабря произошло укрепление гривни по отношению к наличному доллару США», - сообщает НБУ.