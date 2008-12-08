Винница начала разработку собственной Конституции

Винница начала разрабатывать Устав города.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Распоряжением городского председателя Владимира ГРОЙСМАНА от 5 декабря утверждена рабочая группа по разработке проекта Устава города - это совещательный орган при мэре, в состав которой входят представители фракций всех политических сил, представленных в городском совете, общественных организаций, профсоюзов. "Винница получит фундаментальный документ, который будет разработан в соответствии с требованиями законодательства и будет отвечать всем потребностям общества, - это будет наша малая Конституция", - отметил мэр Винницы В.ГРОЙСМАН.

Основное требование мэра - проект должен быть максимально обсужден общественностью города. "Я хочу получить инициативу от жителей Винницы, услышать каждого, ведь каждый пункт Устава должен отвечать потребностям жителей", - сказал он.

Управлением компьютеризации и коммуникаций городского совета будет создана муниципальная страница на сайте, на которой жители Винницы смогут оставлять предложения к проекту Устава. Окончательный вариант будет утверждаться городским советом. "Наша работа во времени пока еще не регламентирована и, думаю, на протяжении 2009 года мы выйдем на окончательный документ", - сказал заместитель городского председателя Андрей РЕВА.

На сегодняшний день Устав города имеют около 2/3 областных центров Украины. К созданию устава Винницы, кроме рабочей группы и жителей города, будут привлекать научных работников.

Население Винницы составляет 366,5 тысяч человек.