В Донецке 4,5 тысяч вакансий

В настоящее время в городе Донецке потребность предприятий, учреждений и организаций в работниках составила 4,5 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в городском центре занятости, в том числе потребность в служащих составляет 1,3 тыс., рабочих профессий - 2,5 тыс., для лиц без профессии - 0,7 тыс. человек.

В январе - ноябре текущего года услугами городской службы занятости воспользовались 17,4 тыс. незанятых граждан.

За это время Донецким городским центром занятости было трудоустроено 8,5 тыс. человек из числа незанятого населения, из них 120 организовали собственное дело, 117 трудоустроены на постоянные рабочие места путем предоставления дотаций работодателям.

За 11 месяцев 2008 года активными мерами содействия занятости было охвачено 13,3 тыс. незанятых граждан или 76,6 % от состоящих на учете в службе занятости граждан.

По направлению службы занятости с начала 2008 года 2 тыс. человек проходили профессиональное обучение, что составляет 20,2 % к состоящим на учете безработным гражданам. Обучение проводится по профессиям, актуальным на рынке труда города: администратор, повар - кондитер, электрогазосварщик, оператор компьютерного набора и другим.

В оплачиваемых общественных работах, организованных службой занятости, приняли участие 2,9 тыс. человек. Работы проводились по благоустройству города и по уходу за престарелыми гражданами