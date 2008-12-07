Два крупнейших в мире биржевых оператора намерены объединиться

Один из крупнейших в мире по капитализации биржевых операторов NYSE Euronext намерен объединиться с немецкой компанией Deutsche Boerse, крупнейшим биржевым оператором в Европе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel.

Немецкому изданию удалось ознакомиться с планом слияния двух компаний, составленным главой Deutsche Boerse Рето Франциони (Reto Francioni) и предназначенным для ознакомления членам совета директоров компании.

Как сообщает Reuters, согласно этому плану, компании сначала создадут совместный холдинг в Нидерландах. Затем акционерам Deutsche Boerse будет сделано предложение о слиянии компании с этим холдингом. Когда слияние будет осуществлено, NYSE Euronext должна будет объединиться с подразделением холдинга в США.

Возглавить объединенную компанию должен Франциони. Нынешний глава NYSE Euronext Данкан Нидерауэр (Duncan Niederauer) займет в объединенной компании пост главы совета директоров.

Официальные представители Deutsche Boerse отказались комментировать информацию о возможном слиянии, назвав ее слухами; в пресс-службе NYSE Euronext также от комментариев отказались.

В 2008 году акции NYSE Euronext потеряли в цене 76 процентов, в то время как акции Deutsche Boerse упали на 63 процента. В октябре 2008 года председатель совета директоров Deutsche Boerse был смещен с должности решением акционеров.

Deutsche Boerse принадлежит Франкфуртская фондовая биржа, а также расчетная компания Clearstream и биржа деривативов Eurex. NYSE Euronext в свою очередь управляет Нью-Йоркской фондовой биржей и рядом бирж в Европе, а кроме того, биржей деривативов Liffe.

Лента.ру