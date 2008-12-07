Памятник Иоанну Павлу ІІ открыли в Житомирской области
03:21, 07 декабря 2008Общество
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На спонсорские деньги и пожертвования
В Житомирской области в поселке Першотравенск Барановского района открыт памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ.
Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, монумент установлен на спонсорские средства, пожертвование прихожан и членские взносы областной организации “Спильнота Польска".
«Этот памятник, являющийся далеко не единственным в Украине, установлен и торжественно открыт на территории римо-католической церкви костела Матери Божьей Розарии. Он изготовлен в Польше на родине Папы Римского», - уточнили в ОГА.
В открытии памятника приняли участие духовные лица римо-католической церкви костела Матери Божьей Розарии, активисты "Спильноты Польской", местные жители и журналисты.
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