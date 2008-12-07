Памятник Иоанну Павлу ІІ открыли в Житомирской области

В Житомирской области в поселке Першотравенск Барановского района открыт памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, монумент установлен на спонсорские средства, пожертвование прихожан и членские взносы областной организации “Спильнота Польска".

«Этот памятник, являющийся далеко не единственным в Украине, установлен и торжественно открыт на территории римо-католической церкви костела Матери Божьей Розарии. Он изготовлен в Польше на родине Папы Римского», - уточнили в ОГА.

В открытии памятника приняли участие духовные лица римо-католической церкви костела Матери Божьей Розарии, активисты "Спильноты Польской", местные жители и журналисты.