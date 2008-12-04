Ющенко категорически осуждает неуважение к воинским захоронениям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от органов прокуратуры быстрой и адекватной реакции на события вокруг перезахоронения советских воинов в городе Комарне Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО «отмечает: каждый, кто пренебрежет святым принципом, должен отвечать перед законом».

Президент Украины, по ее словам, категорически осуждает любые проявления неуважения к воинским захоронениям. Он отмечает, что всем – каждому воину, кто боролся за Украину в те времена, следует отдать большое уважение и честь.

«Президент призывает понять, что во времена Второй мировой войны, оказавшись между тоталитарными империями Гитлера и Сталина, украинцы поднялись на неравную борьбу с обоими преступными режимами. Не их вина, а беда Украины, что ее лучшие сыны были разделены фронтами», – добавила пресс-секретарь.

В.ЮЩЕНКО однозначно подчеркивает, что мы должны склонить голову перед мужеством тех, кто до последнего сражался во вражеском окружении под Киевом, Севастополем, Одессой, в Карпатах и волынских лесах. «Они одинаково любили Украину - боец Железной сотни и боец дивизий Кирпоноса. Смерть каждого из них одинаково болезненно переживали их матери на Галичине или на Донбассе», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что не позволит ни одному представителю власти или политикам подвергать сомнению победу украинского народа над фашизмом и сталинизмом.

Как сообщали СМИ, в конце ноября в городе Комарне Городокского района Львовской области снесли памятник советским солдатам и разрыли захоронение. Место раскопок не было защищено, а выкопанные скелеты местные подростки фотографировали на мобильные телефоны, сообщали СМИ. Представители Городокской райадминистрации и мэрии города Комарне сообщили, что решение перезахоронить останки советских воинов было принято на сессии горсовета – «с той лишь целью, что на городском кладбище за ними лучше будут ухаживать».