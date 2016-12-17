Мама убитого в плену "киборга" прокомментировала встречу Савченко с главарями боевиков
Мама убитого "киборга" Игоря Брановицкого прокомментировала поездку нардепа Надежды Савченко в Минск, где она встретилась с главарями боевиков так называемых ДНР и ЛНР.
По словам Нины Брановицкой, родные пленных бойцов очень скептически относятся к тому, что после якобы договоренностей Савченко кого-то освободят из плена, пишет Громадське Радіо.
Читайте такжеНазваны имена представителей России на тайной встрече Савченко в Минске (видео)
"Многие уже утратили веру. Думаю, чтобы распиарить Савченко, Медведчук может ей выделить несколько пленных. Говорить с теми, кто отдавал приказы пытать пленных и говорить, что она не видит в них нелюдей ― это странно. Возможно, к Наде в плену относились очень хорошо. Насколько я знаю, Захарченко показал на трех парней, «киборгов», и приказал пытать их с особой жестокостью. Как Надя к этому относится?", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, Савченко после встречи с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким заявила, что черта она не увидела.
Напомним, тайную встречу Савченко провела 7 декабря.