В оккупированном Крыму отпустили задержанного накануне проукраинского активиста (фото)

Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Она рассказала, что накануне Мовенко отпустили из здания оккупационного ФСБ, пишет Громадське Радіо.

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«На данный момент известно, что подписка о невыезде ему не вручалась, по крайней мере, он таких документов не подписывал. С него брали определенные пояснения. Как будет дальше развиваться ситуация, я думаю, что даже сам Игорь не знает, потому что ему вменяли некоторые посты в социальных сетях и комментарии, однако все это было невнятно и непонятно, он даже на сегодняшний день не может понять, есть уголовное дело или нет уголовного дела», — сказала Ольга Скрипник.

В то же время Скрипник добавила, что дома у Мовенко был обыск, у него изъяли технику.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Севастополе сотрудники ФСБ задержали Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения "Азов" на улице города.

Перед задержанием у Мовенко прошел обыск: изъяли ноутбук, жесткие диски, телефон.