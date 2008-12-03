Министр: внешняя торговля будет в минусе еще 2-3 года

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что сегодняшние проблемы с ростом отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, возникшие в результате мирового финансового кризиса, удастся решить за 2-3 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Думаю, что в ближайшие 2-3 года нам удастся преодолеть проблемы, связанные с отрицательным сальдо», - сказал министр.

При этом Б.ДАНИЛИШИН уточнил, что за этот период вряд ли удастся достичь нулевого или положительного сальдо, просто его отрицательный показатель будет «не в таких объемах, который есть на сегодня».

Напомним, что, по оценке некоторых экспертов, по итогам 2008 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса может составить рекордные 17,5-18,5 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 10 млрд. 284,1 млн. долл. против 3 млрд. 742,1 млн. долл. в январе-сентябре 2007 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 14 млрд. 283,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3 млрд. 999 млн. долл.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-сентябрь 2008 года составил 72 млрд. 690,2 млн. долл., экспорт - 62 млрд. 406,1 млн. долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл., в 2006 году - 2 млрд. 973,7 млн. долл. против положительного сальдо в 1 млрд. 291,8 млн. долл. в 2005 году.