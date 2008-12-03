Погода на 4-8 декабря: в Крыму +20°

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. В Украине временами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в западных и восточных областях 1-4°тепла, днем 8-13°, в Крыму 15-20° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

5-6 декабря - облачно с прояснениями. В западных областях временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков, отдельные туманы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 19-24 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге до 11° (в западных и восточных областях местами 0-3° тепла); днем 5 декабря 9-14°, в южной части 11-16°, в Крыму до 19° (5 декабря западных областях, 6 декабря и в северных и центральных 6-11°); в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

7 декабря - без существенных осадков, лишь ночью в западных и северных областях, а днем в Крыму и Приазовье небольшой дождь, в Карпатах и на Прикарпатье местами с мокрым снегом.

8 декабря - в южной и восточной части, а днем и в большинстве центральных областей временами небольшой, на юге умеренный дождь, на остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью 1-7° тепла, 8 декабря на западе и севере от 2° мороза до 3° тепла; днем 3-9° тепла, в восточных и южных областях 7 декабря 7-13°; в Крыму ночью 5-11°, днем 7 декабря 11-16°, 8 декабря 7-12°; в Карпатах на протяжении суток 7 декабря около 0°, 8 декабря 0-5° мороза.

В Киеве в четверг местами ожидается небольшой дождь, временами туман. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°. По области - местами небольшой дождь, временами туман. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.

5-6 декабря - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 5 декабря 9-14°, 6 декабря 6-11°.

7-8 декабря - без существенных осадков, лишь ночью 7 декабря небольшой дождь. Температура ночью 7 декабря 1-6° тепла, 8 декабря от 2° мороза до 3° тепла; днем 3-8° тепла.