Экспорт нефти из России резко сократился

Экспорт российской нефти в ноябре 2008 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 17,6 процента, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Причиной этого стала высокая экспортная пошлина, которая в условиях глобального финансового кризиса и падения цен на нефть сделала экспорт убыточным для нефтяных компаний.

Добыча нефти в ноябре 2008 года сократилась на 0,3 процента - с 40,3 до 40,2 миллиона тонн. С начала года этот показатель снизился на 0,5 процента, по сравнению с прошлым годом. За первые 11 месяцев 2008 добыча составила 447,36 миллиона тонн нефти против 449,7 миллиона тонн нефти годом ранее.

Тем не менее, по данным ЦДУ ТЭК, экспорт на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, Украины и Казахстана в ноябре увеличился на 6,9 процента - до 2,91 миллиона тонн. На российских заводах переработка нефти выросла на 4,5 процента до 20,65 миллиона тонн.

Цены на нефть с начала 2008 года практически непрерывно росли и достигли рекордной отметки в 147 долларов за баррель к середине июля, напоминает Лента.ру. После этого нефть начала дешеветь, а ее стоимость снизилась более чем на 60 процентов. 3 декабря в системе электронных торгов нью-йоркской товарной биржи NYMEX нефть торговалась немногим дороже 47 долларов за баррель.

В ноябре было отмечено и снижение добычи, экспорта и переработки других энергетических ресурсов. Так, экспорт газа "Газпромом" сократился на 21 процент, пишет газета "Ведомости". Это уже второй месяц, когда экспортные показатели газовой монополии снижаются - в октябре 2008 года этот показатель упал на восемь процентов. Добыча газа сократилась на 2,4 процента до 54,4 миллиарда кубометров с октября этого года и на 6,6 процента с ноября прошлого года.