Нафтогаз жалуется, что падение гривни стоило компании 600 миллионов

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что из-за снижения курса гривни в октябре-ноябре незапланированные потери компании составили 600 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ситуация, которая сегодня сложилась с курсом национальной валюты, является одним из факторов, приведшим к незапланированным расходам компании. В финансовом плане НАК «Нафтогаз Украины» в качестве расчетной позиции по внешним контрактам был установлен курс гривни на уровне 5,05 грн. за долл.

Кроме того, компания отмечает, что в 2008 году она столкнулась с рядом факторов, которые негативно повлияли на движение оборотных средств и уменьшили их наличие в компании. Это привело к возникновению задолженности НАК по текущим платежам, в частности, за импортный природный газ.

Так, из доходов текущего года компания вынуждена была полностью погасить задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за 2007 год перед поставщиками импортного природного газа в размере 1,6 млрд. грн. Однако предприятия ТКЭ продолжают накопление задолженности в текущем году. Объем долга предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день составляет 1,2 млрд. грн.

Кроме того, компания была вынуждена оплатить еще и долги по оплате НДС за импортированный в Украину в 1 квартале 2006 года природный газ в размере около 1,6 млрд. грн.

Таким образом, внеплановые потери компании на протяжении 2008 года составили свыше 5 млрд. грн.

Компания отмечает, что указанная сумма фактически отвечает объему задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по текущим расчетам (с учетом уже перечисленных средств за сентябрь-октябрь текущего года) за импортный природный газ.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.