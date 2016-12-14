Суд реабилитировал еще десять атаманов Холодного Яра - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Именно сегодня выполнено обязательство, которое я себе установил в камере Лукьяновской тюрьмы, где держали перед казнью многих холодноярцев. Поэтому сегодня по представлению Киевского областного прокурора суд реабилитировал последних из осужденных советской властью к расстрелу атаманов Холодного Яра - И. Грисюка - Гаевого, М. Куценко, Г. Олейника, И. Мельниченко П. Олейника, Н. Забудського, П. Троценко, П. Савенко, К. Николаенко Г. Галущенка», - написал Луценко.

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По его словам, суд установил, что обвинение, которое сформулировано в приговоре трибунала, указывает на то, что холоднояровцы осужденные за борьбу, в том числе и вооруженную, против советской власти, за стремление создания независимого Украинского государства, за участие в вооруженных отрядах Украинской народной республики и другие действия, которые утверждают их участие в борьбе за независимость Украины.

«Следовательно, руководствуясь Конституцией и законами Украинского государства, все наши герои Холодного Яра - реабилитированы. Теперь лозунг холоднояровцев будет звучать еще увереннее: "Слава Украине!», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Луценко заявил о реабилитации атаманов Холодного Яра.

Он напомнил, что согласно Закону Украины «О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», повстанческие и партизанские отряды Холодноярской республики признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

По данным генпрокурора, приговором Киевского губернского Революционного трибунала чрезвычайной сессии от 2 февраля 1923 года Завгороднего (Загороднего), Голик-Зализняка, Дроботковського, командира 2-го Синего полка 1-й Синей дивизии Получи-Воля, Ляшенко и других осужденных по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества.