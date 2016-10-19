Суд признал атаманов Холодного Яра и Черного Леса борцами за независимость Украины

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook.

«Во вторник, 18 октября 2016 года, по заявлению прокурора Киевской области, решением апелляционного суда Киевской области реабилитировано атаманов Холодного Яра и Черного Леса - Илариона Завгороднего (Загороднего), Мефодий Голик-Зализняка, Юрия Дроботковского (он же Чернота), командира 2-го Синего полка 1-й Синей дивизии Костя Здобудь-Волю, Ивана Ляшенко и других, которые принимали участие в освободительной борьбе начала ХХ века за утверждение украинской государственности, исторического единства земель, консолидации общества, укрепления международного авторитета», - написал Луценко.

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Он напомнил, что согласно Закону Украины «О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», повстанческие и партизанские отряды Холодноярской республики признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

По данным генпрокурора, установлено, что приговором Киевского губернского Революционного трибунала чрезвычайной сессии от 2 февраля 1923 года Завгороднего (Загороднего), Голик-Зализняка, Дроботковського, командира 2-го Синего полка 1-й Синей дивизии Здобудь-Волю, Ляшенко и других осуждены по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР к высшей мере наказания - расстрелу с конфискацией имущества.

«Изучением архивного уголовного дела установлено, что виновность указанных лиц в совершении преступления подтверждается частично признательными показаниями осужденных. Другие доказательства, подтверждающие их виновность в совершении инкриминируемого им преступления, в материалах уголовного дела отсутствуют, что противоречит ст. 2 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине», - подчеркнул Луценко.

Он отметил, что Уголовный кодекс УССР, по которым осуждены участники повстанческих и партизанских отрядов, вступил в силу после совершения ими инкриминируемого преступления.

«Таким образом, приговором от 02.02.1923 Илариона Завгороднего (Загороднего) и других осужден по закону, который не действовал на время совершения последними действий», - добавил генпрокурор.

В 1917-1922 годах в урочище Холодный Яр Черкасской области действовали повстанческие отряды, целью борьбы которых было создание независимой Украины. Также в 1918-1923 годах в координации действий с Холодноярською республикой существовала республика Черного Леса (Кировоградская область).