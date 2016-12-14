На Днепропетровщине из-за гриппа закрыли более 100 школ

В четырех городах и двух районах Днепропетровщины школы полностью ушли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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По данным Департамента образования и науки, на данный момент около 47 тысяч учеников, 104 школы и 1 006 отдельных классов находятся на карантине.

Администрация школ сама принимает решение о закрытии, напоминают в ОГА. Если 20% учеников школы или класса отсутствуют по болезни — занятия могут быть временно прекращены.

Все образовательные учреждения временно закрыты в Желтых Водах, Новомосковске, Павлограде, Першотравенске, и в Петропавловском и Царичанском районах. Количество больных на этих территориях — самое большое по области.

Напомним, что в Днепропетровской области продолжается эпидемия гриппа, есть погибшие — в Кривом Роге жертвами заболевания стали 32-летний мужчина и второклассница.