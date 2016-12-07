На Днепропетровщине эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен почти на 30%: в конце декабря ожидается пик заболеваемости

В Днепропетровской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 30%. Об этом сообщил начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев, передает местное издание «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, в регионе резкое увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ начался в начале декабря.

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«Как и прогнозировалось, резкое и быстрое увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ началось в начале декабря и, скорее всего, продлится до начала января. На прошлой неделе в медучреждения области обратились 24,2 тыс. лиц. 19,5 тыс. обращений было неделей ранее. Эпидемиологический порог на сегодняшний день превышен на 29,6%. До конца декабря мы получим один из пиков заболеваемости. Однако, еще есть необходимость вакцинироваться. Хотя объемы ввезенной в область вакцины недостаточны, чтобы удовлетворить потребность населения в вакцинации », - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сумах, где значительно выросла заболеваемость населения ОРВИ и гриппом и резко увеличилось количество вызовов врачей на дом, превышен эпидпорог по простудах на 11%.