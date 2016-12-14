Кириленко объяснил позицию Украины по "черным спискам" российских певцов, которые не попадут на Евровидение

По его словам, "черные списки" - это списки, которые действуют на основании украинского законодательства, а также подтверждаются всеми международными актами: от ООН до Европарламента и ОБСЕ, в которых осуждается аннексия Крыма, агрессия на Донбассе со стороны Российской Федерации и так далее, и тому подобное, передает 5 канал.

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"То есть таких актов много, и весь мир знает, что Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Отсюда "черные списки", отсюда высказывания российских деятелей культуры против территориальной целостности Украины и так далее. Поэтому эти списки – не догма, а вдруг какой-то условный Иосиф Кобзон пересмотрит свою позицию, и скажет, что "Крым - это Украина, что Россия должна немедленно вывести оккупационные войска из части Донбасса", - заявил Кириленко.

Он рассказал, что "черные списки" потому возникли, что деятели культуры, очевидно, под политическим давлением или добровольно прибегают к оценочным политическим суждениям относительно территориальной целостности Украины.

"А поскольку так, то петь здесь публично и легально они не могут, независимо от любого Евровидения, которое проводится в Украине", - подчеркнул Кириленко.

Ранее в Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили, что не обращались к Украине с просьбой об отмене так называемых "черных списков".