Украинский офицер-предатель объяснил, почему в плену "ДНР" ходил в российской форме и с оружием (видео)

Отрицать, что это было, он не стал, говорится в сюжете ТСН.

По словам Безъязыкова, свою форму он потерял во время попадания в плен. "Я ходил в военной форме российского образца, потому что у меня больше одежды не было. Потому что когда меня брали в плен, мою одежду разорвали на куски вообще", - утверждает военный.

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Он также пояснил, что оружие ему дали для участия в инсценировке, целью которой было склонить к переходу на сторону оккупантов другого пленного, майора Руслана Косинского.

"Это была инсценировка, чтобы провести эксперимент, пойдет ли майор Косинский на сотрудничество с "ДНР". К счастью, он не пошел, проявил твердость", - подчеркнул подозреваемый.

Ранее УНИАН сообщал, что полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с "ДНР", из зала Шевченковского райсуда Киева отвезли в больницу, откуда он, по сообщениям СМИ, исчез. Судебное заседание по избранию Безъязыкову меры пресечения перенесли на неопределенный срок.