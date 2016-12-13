Сегодня суд решит судьбу украинского разведчика-предателя (видео)

13:06, 13 декабря 2016
Общество
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СБУ требует взять под стражу военного разведчика Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с "ДНР".

Сегодня, 13 декабря, Шевченковский райсуд столицы должен избрать Ивану Безъязыкову меру пресечения.

Только летом военного освободили из плена боевиков, где он пробыл больше года.

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Отмечается, что именно тогда он вступил в разведывательное управление террористов.

Ранее СМИ сообщали, что военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР». Вскоре эту информацию подтвердили в СБУ.

Как сообщалось, 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.

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Новость в сюжете: "Шпионское" дело Безъязыкова
Теги: #суд#плен#ВСУ#СБУ