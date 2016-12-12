В Винницкой области анонсировали проект по содействию развитию предпринимательства и созданию рабочих мест для переселенцев

Сегодня, 12 декабря, в арт-галерее «Интершик» состоялся региональный форум «Экономические возможности пострадавшим от конфликта», во время которого был презентован новый проект Агентства США по международному развитию (USAID).

По словам директора Агентства США по международному развитию Сюзан Фритц данный проект даст значительный толчок развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц и других категорий населения, пострадавших от конфликта на Востоке Украины.

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В свою очередь первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Андрей Гыжко заверил присутствующих, что власть будет поддерживать реализацию данного проекта в регионе и будет способствовать чтобы перечисленные категории населения, на которых направлено действие проекта, имели возможность развиваться.

В рамках проекта «Экономические возможности пострадавшим от конфликта», что будет работать в области в течение 2017-2018 годов, планируется обеспечить благоприятные условия для создания собственного бизнеса силами внутренне перемещаемых лиц (ВПО) и представителей местных общин, способствовать перемещению предпринимательства из зоны проведения АТО, а также оказание консультационной и экспертной поддержку предпринимательским инициативам в области, которые будут направлены на решение актуальных проблем ВПО, в частности трудоустройства демобилизованных военнослужащих, женщин, людей с инвалидностью и тому подобное.

Проект реализуется общественной организацией «Украинский женский фонд» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).