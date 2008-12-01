Ющенко: правительство и ВР должны улучшить отношение к науке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что правительство и Верховная Рада должны изменить и улучшить отношение к науке и прежде всего к Национальной академии.

Об этом он сказал, выступая сегодня на торжественной церемонии по случаю 90-летия Национальной академии наук Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Государство обязано всесторонне поддержать процесс адаптации Академии к постоянным изменениям и новым требованиям глобализации», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Для этого, отметил Президент, нужно осуществить комплекс действий, и среди них - усовершенствовать систему бюджетного финансирования науки, внедрить механизмы стратегического отбора проектов фундаментальной науки, создать систему национальных научно-технических центров для сопровождения высокотехнологичных отраслей экономики, учредить на базе ведущих университетов и академических учреждений технопарки, технополисы, зоны технологического развития.

Президент также подчеркнул, что в непростой период финансового кризиса рекомендации отечественных ученых, в частности специалистов Национальной академии наук, могли бы помочь избежать многих негативных явлений и ослабить их влияние на жизнь украинцев.

«Я верю в вашу поддержку дела национального возрождения Украины, восстановления исторической памяти, обеспечения полноценного функционирования государственного языка, поддержки украинской культуры и искусства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении он также отметил важность для дальнейшего развития украинской науки углубления ее международного сотрудничества. По его словам, первоочередное значение имеет, в частности, сотрудничество с Европейским Союзом и привлечение украинской науки к единому европейскому научному пространству. «Это, в первую очередь, касается нашего участия в 7-й Рамочной программе ЕС, которая началась в этом году и будет охватывать семилетний период. Все это откроет новые возможности для софинансирования и поддержки Евросоюзом национальных научных программ и исследований», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность в выдающихся перспективах украинской науки, в том, что Национальная академия с ее богатыми традициями и мощным потенциалом сможет ответить на вызовы новейшего времени.

По случаю праздника Президент Украины вручил государственные знаки отличия отечественным ученым. «Я искренне благодарен каждому из вас за самоотверженный плодотворный труд, за достойный вклад в развитие независимой Украины. Государство гордится вами и высоко оценивает ваши усилия», - сказал В.ЮЩЕНКО.