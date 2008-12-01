Луцк принял на реабилитацию 50 детей из Гори

Города-побратимы Луцк и Гори (Грузия), которые 28 августа этого года подписали договор о взаимодействии, начнут свое сотрудничество с культурной и просветительской сфер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Луцка Богдан ШИБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, подготовка к подписанию договора о породненных городах началась с января этого года на уровне президентов двух стран и руководства городов, но из-за начала военного конфликта в Южной Осетии официальное оформление взаимоотношений состоялось в режиме онлайна.

"Факт подписания соглашения о сотрудничестве в тот момент, когда шла война в Грузии, наверно, имел большое психологическое значение", - сказал Б.ШИБА. При этом он отметил, что теперь обе стороны, кроме гуманитарных сфер, договорились и о начале сотрудничества в экономической отрасли.

Мер Луцка отметил, что в рамках сотрудничества его город принял на психологическую и медицинскую реабилитацию 50 детей из Гори, которые сейчас находятся в одном из санаториев Луцка.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции председатель совета муниципалитета г. Гори Звиад КХМАЛАДЗЕ сказал, что более тесное взаимодействие между городами детально очертится после переговоров, поскольку он всего лишь третий день находится в Украине в составе делегации Гори.