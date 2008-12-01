В украинской экономике уже начинается рецессия - эксперт

В Украине «классическая» рецессия пока наблюдается только в строительстве, однако снижение ВВП в октябре и негативные прогнозы позволяют говорить о начале рецессии во всей украинской экономике. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

Согласно определению, рецессией является спад ВВП на протяжении двух или более кварталов подряд. Однако, говорит эксперт, в текущих экономических условиях, в которых находится Украина, один месяц падения ВВП в октябре (на 2,1% против сентября) и неутешительные прогнозы, с которыми солидарны большинство аналитиков, относительно его падения как минимум в течение ближайших трех месяцев, позволяют говорить о рецессии в отечественной экономике.

По словам А.ПЕЧЕРИЦЫНА, в Украине уже есть один сектор в экономике, в котором наблюдается рецессия согласно классическому определению, - это строительство, которое демонстрирует падение добавочной стоимости с начала года.

В промышленности падение темпов производства на протяжении пяти месяцев (не считая результатов ноября) наблюдается в пищевой промышленности, химии, производстве кокса и нефтехимии. По мнению А.ПЕЧЕРИЦЫНА, не ожидается никаких признаков улучшения в большинстве секторов украинской экономики как минимум до середины 2009 г., учитывая негативные тренды на мировых товарных рынках, дефицит гривни в Украине, а также чрезвычайно высокую стоимость ресурсов для украинских заемщиков на внешних рынках.

Говоря о последствиях рецессии, эксперт отметил, что основное негативное влияние рецессии на население – это, в первую очередь, сокращение числа рабочих мест (т. е. рост безработицы), а также снижение доходов населения (снижение зарплат, замораживание повышений социальных выплат) и рост задержек в выплате зарплат, пенсий.

Основными инструментами борьбы с рецессией традиционно являются снижение налогов и снижение учетной ставки (учетная ставка Нацбанка на сегодня составляет 12%, правительство предлагало снизить ее до 8%, однако в НБУ заявили, что для ее снижения нет экономических предпосылок – УНИАН). Однако в украинских условиях эти инструменты могут быть малоэффективными либо невозможными, отметил эксперт. Так, уровень учетной ставки практически не влияет на денежно-кредитные ставки на отечественном банковском рынке, а бюджет является настолько социально ориентированным, что правительство не сможет пойти на сокращение налогов без значительного урезания социальных выплат, считает А.ПЕЧЕРИЦЫН.