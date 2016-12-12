Граждане Украины не пострадали в результате теракта в Египте - МИД

Об этом в Twitter сообщает Консульская служба МИД Украины.

«Украинцев среди пострадавших в Каире не выявлено. Посольство Украины поддерживает контакт с местной полицией», - говорится в сообщении.

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Українців з-поміж постраждалих у #Каїр не виявлено. Посольство України підтримує контакт з місцевою поліцією. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 11, 2016

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 11 декабря, на территории коптского соборного комплекса в Каире прогремел взрыв, в результате которого погибло около 30 человек, 49 получили ранения.