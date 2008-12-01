Сотрудник УБОПа стрелял в прокурора Харькова?

Как стало известно медиа группе «Объектив» из собственных источников, в пятницу вечером в одном из кафе Харькова между сотрудником УБОПа и прокурором города возник конфликт, который закончился стрельбой. По данным «Объектива», милиционер выстрелил в Евгения Поповича.

Пресс-служба областного управления МВД эту информацию опровергает. По словам руководителя ЦОС Сергея Дягилева, сотрудники МВД ни в кого не стреляли. Никакой информации не удалось получить и в пресс-службе областной прокуратуры.

Начальник областного управления милиции Виктор Развадовский в разговоре с корреспондентом «Объектив-новостей» сказал, что начата служебная проверка по факту конфликта. Какую-либо информацию Развадовский обещает предоставить через два дня. Правда, тот факт, что сотрудник УБОПа стрелял в Евгения Поповича, Развадовский не подтвердил, но и не опроверг.

Начальник областного управления СБУ Андрей Мухатаев в разговоре с корреспондентом медиа группы «Объектив» заявил, что в СБУ нет материалов, которые бы подтверждали этот факт. Но, по словам Мухатаева, сейчас служба безопасности проводит проверку данной информации.