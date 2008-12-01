На межбанке доллар вырос до 7,35/7,40 гривень

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,2075/7,4450 грн., к 12:00 спрэд сузился до 7,3300/7,4450 грн., к закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,3500/7,4000 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2520/0,2620 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2540/0,2620 грн. К закрытию торгов цены поднялись 0,2560/0,2630 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 27,9379 (+0,3229) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2675/1,2677 долл. США, а к 16:00 упали до 1,2610/1,2612 долл. США.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,1330/9,4405 грн., к 12:00 цены установились на уровне 9,2835/9,4350 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 9,2660/9,3350 грн.