В 2008 году впервые усыновленных детей больше, чем осиротевших

Впервые за всю историю Украины в 2008 году количество сирот, нашедших семью, больше, чем осиротевших. Об этом в интервью изданию "Известия в Украине" сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.

"Теперь украинцы усыновляют больше, чем иностранцы. К примеру, в 2007 году было усыновлено 1784 ребенка нашими соотечественниками, в этом году будет более 2000 деток. Иностранцы в прошлом году усыновили 1670 детей, в этом — 1183 ребенка (данные 10 месяцев), - приводит цифры министр. - Больше всего деток усыновили в Севастополе, Киеве, Ивано-Франковской, Киевской и Ровенской областях.

Через пять-шесть лет такого понятия, как ребенок-сирота, воспитывающийся не в семье, а интернате, не будет".

Сейчас в Украине в соответствии с данными Государственного комитета статистики, насчитывается 102 924 ребенка-сироты или детей, лишенных родительской опеки.