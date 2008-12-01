Укрзализныця назначила 27 дополнительных поездов на праздники

«Укрзализныця» назначила уже 27 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

По его словам, в частности, семь поездов назначила Юго-Западная железная дорога, столько же – Приднепровская, четыре – Одесская, пять – Южная и по два поезда направили Львовская и Донецкая железные дороги. При этом, в частности, в западном направлении назначены 14 дополнительных поездов, в московском – шесть, в крымском – четыре поезда.

По словам А.ИВАНЬКО, кроме того, 26 дополнительных поездов (из которых 9 транзитных) назначили «Российские железные дороги». Из них на направлении из Москвы в сторону Киева – восемь поездов, в западном направлении – три, в Крым – два.

При этом А.ИВАНЬКО отметил, что следует учитывать, что дополнительные поезда будут выполнять по несколько рейсов, к примеру, только в западном направлении в праздничные дни ими будет выполнено около 40 рейсов. По его данным, в целом в пиковые дни планируется задействовать 6,3 тыс. вагонов. Кроме того, в резерве 73 кассы, которые при необходимости будут задействованы.

По словам А.ИВАНЬКО, к примеру, на 29 декабря в наличии свыше двух тысяч мест, на 30 декабря – свыше 800 мест.