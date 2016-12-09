"Львов на ладонях": теперь незрячие смогут "увидеть" городскую ратушу (фото)
16:42, 09 декабря 2016Общество
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Львовскую ратушу можно теперь будет "увидеть" незрячим.
Ратушу "увидят" и незрячие / facebook.com/andriy.sadovyi
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.
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Он рассказал, что совместно с Украинским союзом инвалидов установили бронзовый макет городской управы с описанием шрифтом Брайля.
"Подобные макеты приходилось видеть во многих городах Европы. Ратуша - первая, будут еще", - говорится в его сообщении.
"Скульптура создана в масштабе 1:130, чтобы, касаясь, незрячие могли максимально воспроизвести в воображении, как выглядит едва ли не самый важный дом в городе", – рассказал Galinfo автор макета, скульптор Василий Одреховский.
Ратушу "увидят" и незрячие / facebook.com/andriy.sadovyi
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