"Львов на ладонях": теперь незрячие смогут "увидеть" городскую ратушу (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

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Он рассказал, что совместно с Украинским союзом инвалидов установили бронзовый макет городской управы с описанием шрифтом Брайля.

"Подобные макеты приходилось видеть во многих городах Европы. Ратуша - первая, будут еще", - говорится в его сообщении.

"Скульптура создана в масштабе 1:130, чтобы, касаясь, незрячие могли максимально воспроизвести в воображении, как выглядит едва ли не самый важный дом в городе", – рассказал Galinfo автор макета, скульптор Василий Одреховский.