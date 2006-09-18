Задержан один из участников сегодняшней перестрелки в Донецке

В Донецке один из участников перестрелки у дома №29 на бульваре Шевченко задержан. Об этом сообщил прокурор г. Донецка Александр ОЛЬМЕЗОВ.

"Преступник задержан и сейчас находится в больнице с огнестрельным ранением", - сказал А. ОЛЬМЕЗОВ.

Кроме того, как стало известно корреспонденту УНИАН, в одну из больниц города с места происшествия доставили двоих раненых, пострадавших в результате перестрелки.

Один из пострадавших получил несколько огнестрельных ранений и его состояние оценивается как тяжелое. У другого пострадавшего диагностированы травмы грудной клетки и руки.