Задержан один из участников сегодняшней перестрелки в Донецке
19:32, 18 сентября 2006Общество
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У него огнестрельное ранение
В Донецке один из участников перестрелки у дома №29 на бульваре Шевченко задержан. Об этом сообщил прокурор г. Донецка Александр ОЛЬМЕЗОВ.
"Преступник задержан и сейчас находится в больнице с огнестрельным ранением", - сказал А. ОЛЬМЕЗОВ.
Кроме того, как стало известно корреспонденту УНИАН, в одну из больниц города с места происшествия доставили двоих раненых, пострадавших в результате перестрелки.
Один из пострадавших получил несколько огнестрельных ранений и его состояние оценивается как тяжелое. У другого пострадавшего диагностированы травмы грудной клетки и руки.
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