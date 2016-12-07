Дело горе-матери: двухмесячную девочку забрала социальная служба, пока не доказано отцовство (видео)

Об этом Антон Подчапко рассказал ТСН.

"Именно он отец двухмесячной девочки. Говорит, не понимает, как произошла трагедия. Как жили, о чем говорили, как действовали и где оставляли детей, все подробности жизни рассказывать ему запретили следователи. Он сейчас свидетель по уголовному делу о гибели мальчика. Говорит только, что с Владиславой вместе уже год. Гражданскую жену любит и невероятно счастлив появлению общей дочери. Правда, его отцовство в отношении нее не доказано. Малышей они еще не зарегистрировали", - пишет ТСН.

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По его словам, он не знал, что двое других детей закрыты в квартире.

"Она сказала, что свекровь будет соблюдать, а я в эйфории от рождения дочки был и не вникал", - рассказал мужчина журналистам.

Со "свекровью" журналистам не удалось пообщаться. Ее сын, отец погибшего мальчика, отрицает, что женщина договорилась об уходе детей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей дома без присмотра, в результате чего один ребенок умер, другая - попала в реанимацию.