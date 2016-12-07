В Киеве могут не ввести общий карантин из-за гриппа - СМИ

В Киеве карантин в школе или в детском саду будут объявлять лишь при отсутствии 20% количества детей по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

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ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обратилось ко главе КГГА Виталию Кличко с просьбой дать поручение Департаменту образования, науки, молодежи и спорта, Департаменту здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), председателям районных госадминистраций в Киеве и предлагает, чтобы школы и детские сады закрывались на карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом пишет ZN.UA.

Согласно этому же предложению, соответствующее решение будут принимать местные органы власти совместно с администрацией учебных заведений. "Обеспечить информирования местных органов исполнительной власти и власти местного самоуправления с целью принятия ими решений о приостановлении учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% общего количества учеников по причине заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями", - говорится в тексте обращения. Ранее школы на карантин закрыли в Сумах и Черновцах.

В Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Черновицкой областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.