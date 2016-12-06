На Днепропетровщине началась эпидемия гриппа

«За последнюю неделю простудой и гриппом на Днепропетровщине заболели более 24 тысяч людей. Это почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущие семь дней, – отмечают в областном департаменте здравоохранения. – Эпидемиологический порог в области превышен. Медики работают в масках, во всех больницах открыли отдельные кабинеты для приема пациентов с повышенной температурой, посещение больных в стационарах ограничены», - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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Как отмечается, больше всего больных в Терновке, Новомосковске и Каменском, а также Днепровском, Павлоградском и Новомосковском районах. Почти 70% – дети. Отдельные школы и классы области уже на карантине.

В прошлом году на Днепропетровщине простудой и гриппом заболели более 200 тысяч человек.