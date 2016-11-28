У черновицких школьников из-за ОРВИ начались внеплановые "каникулы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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В частности он сказал, что управление образования Черновицкого горсовета зафиксировало превышение эпидемиологического порога, однако данные об увеличении заболеваемости детей ОРВИ еще не подтверждены управлением здравоохранения. По словам мэра, в поликлиники поступает несущественное количество обращений о заболеваемости детей.

«Однако нет смысла не доверять данным педагогов, которые фиксируют рост заболеваемости школьников», - сказал Каспрук.

«Понимаем, что это только начало сезона заболеванемости, но ждать превышения эпидпорога не будем», - добавил городской голова.

Вместе с тем начальник управления образования Сергей Мартынюк сообщил, что 15,8% школьников в Черновцах сегодня отсутствовали на занятиях по болезни.

Каспрук призвал родителей школьников регистрировать случаи заболеваний в медицинских учреждениях и избегать посещения детьми общественных мест и учебных кружков.

Прогнозируется, что учебный процесс пока приостановлен до 5 декабря.