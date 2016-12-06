Трагедия в Княжичах: суд арестовал 5 членов банды грабителей, задержанной после перестрелки

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

«Задержанным лицам инкриминируется незаконное хранение оружия и подготовка к разбойному нападению. Пятерым из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, еще одному, который согласился на сотрудничество со следствием - домашний арест с электронным средством контроля », - сообщила Максимец.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря полиция задержала банду, из-за которой проводили спецоперацию в Княжичах.

У задержанных в Киеве членов организованной преступной группировки, против которых в Княжичах Киевской области проводилась спецоперация, завершившаяся гибелью 5 полицейских, изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование.