Трагедия в Княжичах: суд арестовал 5 членов банды грабителей, задержанной после перестрелки

20:20, 06 декабря 2016
Общество
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По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский райсуд столицы избрал меры 6 членов преступной группы, которые были задержаны правоохранителями по результатам спецоперации в Княжичах.

Суд избрал меры шести подозреваемым из банды грабителей, которых задержали после перестрелки в Княжичах / ombudsman.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

«Задержанным лицам инкриминируется незаконное хранение оружия и подготовка к разбойному нападению. Пятерым из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, еще одному, который согласился на сотрудничество со следствием - домашний арест с электронным средством контроля », - сообщила Максимец.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря полиция задержала банду, из-за которой проводили спецоперацию в Княжичах.

У задержанных в Киеве членов организованной преступной группировки, против которых в Княжичах Киевской области проводилась спецоперация, завершившаяся гибелью 5 полицейских, изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование.

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Новость в сюжете: Полицейская трагедия в Княжичах
Теги: #суд#Княжичи#банда