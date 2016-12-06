Голодная смерть ребенка в киевской квартире: горе-матери в четверг изберут меру пресечения

Завтра суд будет избирать ей меру пресечения, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина нашла мальчика мертвым, а девочку - без сознания.

Читайте такжеПеред смертью ребенка в Киеве к закрытой квартире приезжали полицейские, которые не помогли - омбудсмен

Тело умершего мальчика пока направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. За жизнь 2-летней девочки борются врачи.

Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время она задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.