В СК России обвинили украинских военных в обстреле российской территории в 2014 году

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту обстрела российской территории в июне-августе 2014 года, в результате которых много кто пострадал, а летний житель города Донецка Ростовской области, находясь на территории своего домовладения, попал под массированный обстрел украинской артиллерии и получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.

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В сообщении утверждается, что к организации обстрела причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает пост командующего Оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов.

"Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.

Ранее, в РФ гражданина Украины Евгения Панова после задержания в Крыму пытали с целью добиться показаний о якобы подготовке диверсий на оккупированном полуострове. Об этом после заседания Лефортовского районного суда Москвы сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Не так у них все чисто по делу. По словам моего подзащитного, к нему до сих пор ходят следователи и уговаривают отказаться от нас как его адвокатов, указывают на то, что Олег Сенцов 20 лет получил, говорят «ты также получишь и поедешь», боятся, что он откажется от своих показаний или начнет давать противоположные показания, боятся, что мы будем развивать тему с его пытками", - сказал Динзе.