В Минобороны РФ назвали "заказчиков убийства" медсестры в Алеппо

Об этом говорится в комментарии ведомства на официальной странице в Facebook.

«Вне всяких сомнений обстрел вели боевики «оппозиции». Мы понимаем от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», – утверждает Минобороны РФ в своем заявлении.

Российская сторона убеждает, что сейчас все террористы «ан-Нусра» не в состоянии наносить такие прицельные удары.

По мнению военных РФ, вся ответственность за убийство и ранения российских медиков, «лежит не только на непосредственных исполнителях». «То есть, - боевиках оппозиции», – уточняют в российском оборонном ведомстве.

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«Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, лелеял и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями - «оппозицией». Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и других сочувствующих им стран и образований», – заявили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что медсестра-россиянка была убита в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.

Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России.