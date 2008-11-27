СБУ задержала военных, воровавших бронежилеты, парашюты и взрывчатку

В ходе специальной операции Служба безопасности Украины выявила и пресекла во взаимодействии с органами Министерства внутренних дел функционирование преступной группировки, расхищавшей средства поражения и военного имущества складов Министерства обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате принятых мер 25 ноября во время попытки реализации взрывчатых веществ и военного имущества задержана группа из 5 человек, в состав которой входили 4 военнослужащих одной из военных частей Николаевского гарнизона.

По данным пресс-центра, всего лишь за один день обысков у членов преступной группировки было изъято военное имущество, которое вместилось в грузовик ЗИЛ. Это – военная амуниция, прицелы ночного видения, бронежилеты, парашюты, взрывчатка и т.д.

По материалам СБУ военной прокуратурой Центрального региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 410 (похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия, отметили в пресс-центре СБУ.