В Сумах банкомат не сдался подрывникам

2 декабря в Сумах неизвестные злоумышленники пытались ограбить банкомат ПриватБанка, установленный в маркете «САМ». Как сообщила служба безопасности банка, преступники пытались вскрыть банкомат путем подрыва его корпуса и сейфовой части.

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Добраться к деньгам подрывники так и не смогли, а сработавшая от взрыва система сигнализации самого банкомата и торговой точки вынудила грабителей-неудачников бежать. Прибывшей на место происшествия в течение 3 минут оперативной группе службы охраны задержать преступников не удалось.

«Сегодня наши банкоматы оборудованы самыми современными средствами защиты от взлома, что позволяет реагировать на попытки преступников получить доступ к деньгам в считанные минуты, не оставляя никаких шансов грабителям, – говорит руководитель службы безопасности ПриватБанка Станислав Крижановский. – Попытка ограбления банкомата ПриватБанка – гарантированный и быстрый способ попасть в тюрьму».

За любую информацию о злоумышленниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 20 000 грн. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

В рамках программы «ПриватБанк против преступности» банк гарантирует вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию любого преступления, совершенного против банка – от вооруженного нападения на отделение до получения кредита по поддельному паспорту. За последние пять лет 80% преступлений против банка раскрываются в течение нескольких дней после совершения.