Более 60% россиян хотят видеть Украину независимой страной - опрос

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные опроса "Левада-Центр".

Отмечается, что этот показатель несколько вырос по сравнению с 2015 годом, когда хорошие отношения с Киевом поддерживали 59% россиян. При этом 27% участников опроса, как и год назад, убеждены, что для России выгоднее, чтобы Украина находилась под ее экономическим и политическим контролем. Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Читайте такжеБолее 40% украинцев выступают за референдум по статусу Донбасса - опрос

За последними событиями в Украине так или иначе следят 73% россиян, но интерес к происходящему для граждан постепенно падает (в январе этот показатель составлял 81%, а в октябре - уже 78%). Обстановку на востоке Украины большинство участников опроса назвали напряженной (66%) и критической (16%). Хотя 9% россиян уверены, что в этом регионе все спокойно и благополучно.

Кроме того, более половины (64%) россиян считают, что аннексия Крыма принесла стране в целом больше пользы, чем вреда (негативно оценили это событие 19% граждан). Еще 18% участников опроса затруднились дать оценку. Опрос «Левада-центра» был проведен в период с 18 по 21 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Согласно ноябрьскому опросу «Левада-центра», 33% россиян сказали, что хорошо относятся к Украине. С начала года количество россиян, хорошо и очень хорошо относящихся к Украине, увеличилось на 5%.