В Вашингтоне считают, что Грузию и Украину от НАТО отделяют годы

Официальный Вашингтон считает, что Грузию и Украину от приглашения на вступление в НАТО отделяют годы.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел ФРИД, выступая во вторник на брифинге, посвященном намеченной на 2-3 декабря в Брюсселе встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов организации, передает ИТАР-ТАСС.

Как отметил дипломат, государства-участники Альянса "понимают, что и Грузия, и Украина должны проделать большую работу, чтобы отвечать требованиям" членства в НАТО, "и согласны с этим".

По словам Д.ФРИДА, направление Грузии и Украине приглашения присоединиться к НАТО, "по общему мнению" входящих в Альянс государств, может состояться только через "какое-то время". "Речь идет о годах, и грузины, и украинцы признают это", - сказал Д.ФРИД.

Как сообщалось, Украина надеялась получить ПДЧ еще в апреле этого года на саммите НАТО в Бухаресте, однако не получила из-за оппозиции ряда стран, в частности, Германии, Франции и Бельгии, которые считали, что в Украине не достаточно единства среди политических сил относительно будущего отношений с НАТО и недостаточная поддержка вступления в НАТО населением.

Между тем США настаивали на скорейшем присоединении Украины и Грузии к ПДЧ.

Перспективы получения ПДЧ Украиной и Грузией будут обсуждать 2-3 декабря в Брюсселе министры иностранных дел государств-членов НАТО.